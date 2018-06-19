藍不如白？ 竹縣議員選戰好多人不肯背車輪黨徽上陣

2018-06-19 16:32

［記者黃美珠／竹縣報導］政壇的「白色力量」已對新竹縣年底的縣議員選情發生影響，首當其衝就是全縣外來人口多且都市化最深的竹北選區！當地議員應選11席，浮出檯面要選的不下20人，雖然樹黨、時力、民國黨、勞動黨、統促黨等少數政黨積極搶進議會，但藍軍子弟兵卻多半不願披上「車輪黨」的黨徽出戰，以致國民黨在竹北只有3人登記爭取提名選議員。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢直言，他對這次議員選舉在竹北選區只有3人登記爭取提名不甚滿意，因為連民進黨都提了4人出戰，國民黨至少要有6到7名選將投入，才能力保藍軍在新竹縣議會的優勢，所以該黨部不排除將再徵召適當人選，爭取竹北選民的認同。

陳見賢說，之所以會有前述的狀況，這跟近年政壇新興的「白色力量」有關。主要就是竹北選區的外來人口比較多，都市化也比較深，使得傳統藍綠勢力之外，各類少數政黨、以及白色力量有發揮的空間。

相對於竹北的狀況，陳見賢說，湖口選區爭取國民黨提名選議員的又呈爆炸狀態，包含沒有登記的現任黨籍議員陳栢維在內，國民黨就有7人有意投入這場選戰。竹東選區的6席議員席次，想要代表國民黨出征的，也有5人登記搶拿「代表權」。

對比前述縣議員的冷熱兩極走向，陳見賢說，新竹縣13鄉鎮市長的提名，除竹北、竹東、新豐、以及芎林四個鄉鎮還待協調，尖石、五峰選情相對單純，新埔鎮不排除也徵召選將挑戰尋求連任的林保祿外，過半鄉鎮市大致已經底定。

國民黨新竹縣黨部將在本週五、22日成立新竹縣提名小組委員會，受理來自該黨各鄉鎮市提名小組委員會的建議名單，再開會做出決定後正式公告提名人選。

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