蔡政府8年內將核電歸零 長風基金會：電價將大漲4成5

2018-06-19 16:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕蔡政府訂出2025非核家園目標，能源配比的部分，燃煤將下降到3成、燃氣提高到5成、再生能源提升到2成，核電則歸零，但民間團體長風文教基金會今批評，現在包括缺電、漲電價、環境污染等效應都已經出來，他們主張不應讓單一能源占比太高，在全力發展綠能的同時，核能應該採取穩健減少的方式。

前行政院長、長風基金會董事長江宜樺表示，蔡英文的能源政策跟之前相比大轉彎，雖保證不會有缺電停電問題、電費不會調漲、不會增加環境負擔及空污，但現實上，電力供應相當吃緊，且還發生斷電狀況，電費方面雖然還沒反映出成本，但實際上用電330度以上的電價已經調漲，以後漲幅還會更大，增加燃煤也使得空氣污染變嚴重。江宜樺認為，這些對國際減碳承諾，以及國內能源安全，都是問題。

前行政院副院長，長風文教基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍則說，2025非核家園將面臨5個困境，包括「時程不可行」，新天然氣接收站無法及時完成，再生能源短期也難大幅增加，倉促廢核將造成缺電及燃煤占比居高不下；「技術不可行」，再生能源發電不穩定，無法做為基載，且大多未於中南部難補北部缺口；「能源安全不可行」，天然氣發電目標占比過高，來源及儲運風險高，過度集中；「經濟不可行」，再生能源及天然氣成本高，電價將大幅上漲；「環境不可行」，二氧化碳及空污排放都會增加，再生能源開發也將破壞生態。

長風基金會及相關研究團隊並針對2025年最適能源配比提出建議，研究人員以將外部成本情境，包括假設碳稅每噸40美元來計算，得出當燃煤占32.7％、燃氣40.6％、核能17.6％、再生能源9.1％、能源分散度0.311時，會是成本最小化的狀態。但依據現實狀況及長期發展目標而言，長風基金會依成本最小化則做出，2025年燃煤占30％、燃氣占40％、核能占15％、再生能源占15％，能源分散度還能再降到0.295。

電價方面人人關注，杜紫軍預告，依照蔡政府的能源配比，除發電本身成本，還要將再生能源輔助成本都計入，到了2025年，每度電價會高達3.8元，較前年每度2.62元上漲45％，屆時GDP恐將下降1.31％、就業人數減少8.3萬、消費者物價上揚1.3％。但杜紫軍也說，若依照長風版的能源配比，其電價只會較現在調漲約15％。