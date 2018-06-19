監院「架空」陳師孟 諷扁行動劇移給馬系監委調查

2018-06-19 15:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟調查諷扁行動劇，不過，監院紀律委員會近日做出決定，認為陳師孟須迴避。監院今天也發公文給陳師孟，要求諷扁行動劇移給馬政府提名的監委江綺雯調查，並要調查該案的兩名調查官向江綺雯報到。陳師孟怒批，「這是把我架空，我不會放手！」 他的法界、社運界朋友擬於21日召開記者會，若監院仍持續忽視，他也會親自召開記者會，訴諸社會公評。

陳師孟說，監察院長張博雅上週四告訴他，被紀律委員會處分，沒有任何申訴管道。不過，他上週五仍刻意持續約詢「諷扁劇」案檢察官，然後向監察院「自首」，事後寫了簽呈給張博雅，如果依照程序，接下來將由紀律委員會、院會處理此事。

不過，陳師孟表示，到目前為止，監院對他的「自首」尚未回應，但今天卻發文通知他，諷扁行動劇將移給江綺雯調查；但他強調，「心有未甘、有所不服」，不會放手他所查到的所有檔案。

陳師孟強調，他手邊還有台北地院2008年間更換扁案承審法官程序，現在也正在約詢法官，如果法官也學台北地檢署前主任檢察官慶啟人「打躲避球」的方式，要申請他迴避，這樣會沒完沒了，難道上週他立案調查前國安會秘書長邱義仁與前外交部次長高英茂被控詐領經費、最後無罪定讞的「安亞專案」，邱是當時他在總統府的同僚，也要迴避嗎？「這樣下去，會沒完沒了。」

陳師孟說，若是監院對他的「自首」仍不處理，他會先開記者會，監院若仍持續刻意忽視，他還有最後一招，不過，還沒有請教過法律界人士，但現在要暫時先保密，「看是我狡猾，還是他們比較狡猾」。