丁守中：打另類選戰 競選總部8月成立

2018-06-16 10:50

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市長選戰，尋求連任的北市長柯文哲已物色好競選總部，民進黨北市長參選人姚文智也找好競選總幹事，兩人備戰計畫初現雛形，國民黨北市長參選人丁守中目前則未有競選總幹事與競選總部。丁守中今早出席活動被媒體問及此事時表示，現在要採取另類的選戰方式，競選總部約會在8月底成立，競選團隊與總幹事到時也會一起宣布。

丁守中說，民進黨掌握中央資源、柯文哲也有北市府的資源，自己現在採取另類的選戰方式，每天在基層至少要握一千隻手，爭取支持；至於競選總部成立時間也會比較晚，約莫8月底才會成立，競選總幹事與選舉團隊也會到時候一起宣布，短時間現在有虛擬總部，網路也都有大大小小的後援會，自己的宣傳車也是「行動總部」，在台北的大街小巷繞，「每個議員服務處也是我們的服務處」。

丁守中強調，現在自己與里長、市議員是「三位一體」，彼此相互支援，每個里長都要扮演戰鬥雞的角色。

至於國民黨主打「雙北生活圈」，不過丁守中與國民黨新北市長參選人侯友宜至今沒合體，也尚未提共同政見。丁守中表示，「快了」，最近就有合作策略，會提出共同的主張。丁更替侯友宜文大宿舍案爭議抱屈，指以往該案沒有問題，選舉要到了才又吵起來，擺明是政治操作，批柯文哲此時想要打擊侯友宜是要向民進黨表態，想要操作棄保。