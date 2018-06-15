美國會報告示警：中國在太平洋島國挖台灣牆角

美國國會轄下的「經濟暨安全審查委員會」報告指出，中國對於太平洋島國的介入正在加深。圖為中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

2018-06-15 05:56

〔駐美特派員曹郁芬／華府14日報導〕美國國會轄下的「經濟暨安全審查委員會」今天公佈的一份報告指出，中國對於太平洋島國的介入正在加深，主要動機除了推廣其外交與戰略優先政策、縮減台灣的外交空間，還有獲取原物料與天然資源。

這份報告說，美國有明確的利益支持台灣參與國際社會，但來自北京的壓力愈來愈大。北京弱化台灣國際空間的努力，可能會使太平洋島國在國際舞台上與中國更緊密站在一起，台灣的18個邦交國有六個在這地區，這為美國在印太地區的一個重要夥伴帶來負面衝擊。

報告說，太平洋島國對美國在印太的國防利益極為重要，中國除了與各島國擴張經濟連結外，還把影響力延伸到外交及安全領域。

習近平「一帶一路」戰略的一環

這份報告說，中國強化與太平洋島國的關係是習近平「一帶一路」大戰略的一環，無論從貿易、投資、發展援助及觀光的數據來看，中國在這個地區都遙遙領先美國。北京的經濟往來、援助與觀光大部分集中於8個與北京有夥伴關係的島國，但近來也開始與台灣邦交國在內的其它島國建立連繫。

報告指出，14個太平洋島國中與台灣建交的有吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島與吐瓦魯，這些友邦提升了台灣的國際空間以及台灣在參與國際組織時的支持力道。台灣現在與太平洋6個邦交國有年度論壇，並且以中華台北名義加入區域內幾個重要漁業組織。

報告指出，在1990至2000年之間，台灣與中國在太平洋島國進行「金錢外交」的競爭，2008年馬英九當選台灣總統後，台海兩岸曾同意「外交休兵」；但自從2016年蔡英文總統當選後，已經有5個台灣的友邦轉而與中國建交。

報告說，巴布亞紐幾內亞今年2月在中國壓力下強迫台灣駐該國的代表處更名；去年5月，斐濟撤駐台辦事處。去年11月有報導指出，北京以停止觀光團到帛琉旅行來壓迫帛琉與中國建交，但沒有成功。這些舉動凸顯兩岸在太平洋島國又重回外交競爭態勢。

這份報告分析，中國是太平洋島國最大的貿易夥伴，去年的貨物貿易超過82億，超越南韓、澳洲與美國。在台灣的邦交國方面，中國是索羅門群島最大的貿易夥伴，是馬紹爾群島與吐瓦魯的第二大貿易夥伴。中國與這三個台灣邦交國的貿易總量約38億，遠超過中國在本區與邦交國的35億總合。至於台灣與太平洋島國的貿易量排名第7，排在美國16億貿量額之後。

當北京增加與太平洋島國的總體交往後，美國與區域內的盟邦及夥伴，例如澳洲、紐西蘭與台灣想要確保一個自由開放的環境並維持自身的利益，都面臨日增的挑戰。