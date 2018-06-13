國台辦批「喪心病狂」 陸委會回擊「夏蟲不可語冰」

2018-06-13 21:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北地檢署偵辦中生周泓旭涉來台發展共諜組織，涉吸收新黨青年軍的部分今天偵結，並起訴王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步等4人，中國國台辦批民進黨當局「喪心病狂」。對此，陸委會晚間回擊指出，「夏蟲不可語冰」，國台辦發言人粗俗、不雅的用語，「突顯陸方的無知與跋扈」。

陸委會表示，對於台北地檢署偵查起訴，陸委會尊重司法機關偵查結果，台灣是民主法治的社會，進行司法調查程序時謹守正當法律程序，對於人權保障相當重視，與人治社會並不相同，國台辦發言人粗俗、不雅的用語，「突顯陸方的無知與跋扈」，也不瞭解民主法治程序的可貴，「夏蟲不可語冰」，其意見「不值一駁」。

陸委會指出，中國國台辦對美國官員來台參加美國在台協會新館落成儀式，及對「川金會」後區域情勢與台美各項交流合作等的不當評論，中華民國是主權國家，與各方交往是正常自然之事，「中國大陸沒有權利一再對我政軍圍堵與威嚇」，近期以來，「中國大陸藉區域情勢的變動發展，刻意製造台海緊張以獲取利益」，只會引發台灣民意反彈，國際社會也無法認同，「我們正告北京當局不應誤判台海情勢、仗勢欺台，如此只會一再錯失改善兩岸關係的良機」。

陸委會強調，「中國大陸拒絕與台灣正常往來互動」，更沒有以「台海和平」為職責，對岸不理解台灣多元社會、主體意識，一再製造「台獨分裂」假想、無的放矢，不是負責任大國應有的正常行徑，也是破壞兩岸及區域和平穩定的最大威脅。