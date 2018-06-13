台中市政府追加預算94億元 前瞻計畫佔44億

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今天召開市政會議，通過今年度第一次追加減預算案，將追加94億7345萬餘元，其中，前瞻基礎建設計畫預算就達44億元，將進行水環境改善、提升道路品質、新建幼兒園園舍等建設。
台中市今年度第一次追加減預算案中，歲入淨追加63億5776萬餘元，歲出淨追加94億7345萬餘元，歲入歲出短差31億1569萬餘元，全數以賒借收入彌平。
主計處長蔣建中表示，歲入部分，中央補助收入達51億2532萬餘元，其中前瞻計畫補助款為31億6513萬餘元；歲出部分，追加最多為經濟發展支出56億4501萬餘元，占59.59％。
財政局長林顯傾指出，這次追加94億元中，前瞻計畫預算就達44億元，除了中央補助款，市府也編列配合款12億元；另外，明年度預算編列困難，今年上有些額度，因此將建設局、水利局本來要編在明年度的預算13億元，在今年辦理追加，前瞻預算加上這13億元共57億元，是追加預算的重點。
追加預算中，前瞻計畫項目包括水環境改善12億1263萬元、提升道路品質10億7485萬元、市管河川及區域排水整體改善3億9345萬元、新建幼兒園園舍2億2875萬元、國中小校園數位建設3億0206萬元。
除此之外，市府將辦理包括國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程4億9267萬元、大里區草湖地區聯外道路延伸工程用地費4億1000萬元、豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程3億0757萬元、墓地公園化綠美化計畫補償金1億6464萬元、治山防洪減災治理及農路修建工程1億元等。