王炳忠親筆註記統派網領 內容提到郁、張和黑道...

王炳忠在統派綱領上，親筆註記：「有媒體號召：郁、張（黑道）」（右上）等內容。（記者張文川翻攝）

2018-06-13 13:05

〔記者張文川／台北報導〕新黨發言人王炳忠等人今被台北地檢署依涉犯國家安全法罪嫌起訴，起訴指出，王炳忠在與周泓旭聯絡之外，另接受「國台辦」的組織訓練，檢方在王炳忠住處搜獲簡體字的「台灣統派青年核心小組綱領及章程」的「總綱」，當中強調，「在中國共產的指導與幫助下，團結整合兩岸統一力量」、「以公開掩護秘密」，王炳忠並在上頭親筆書寫滿滿的註記，其中一句「具有媒體號召：郁、張（黑道）」，引人矚目。

這紙「總網」中提及，統派青年核心小組，以海峽兩岸和平統一為最高目標，「在中國共產黨的指導和幫助下，團結整合兩岸統一力量」，小組以新黨青年軍領袖王炳忠、林明正為核心，以新中華兒女學會為常設組織機構，根據島內形勢需要，設立抗獨史陣線、保家衛國行動聯盟、中華復興社、大專院校中華學會等外圍團體，積極壯大組織，開展政治活動。

內文又提到，小組現階段任務為在島內青年中傳播統一思想，積極發展組織壯大統派聲勢，「小組成員與共產黨是堅定的盟友和同志，在祖國統一大業中同心同德、並肩作戰」，平時積極承擔兩岸溝通聯絡角色，充分發揮協調整合作用，「如遇台海戰事，更應聯手粉碎分裂勢力的政治圖謀」。

內文強調，小組對外以島內統派團體名義開展工作，嚴格堅持「公開掩護秘密，不得暴露與大陸方面的內部聯絡」，發展組織、吸收成員、安排工作要按照組織程序，嚴格考察與選拔，區分層次，循序漸進，確保工作安全有序推進。

總綱上寫滿註記，北檢表示這些都是王炳忠的筆跡，上頭寫道：「客觀條件→統、心理認同→疏離、拒過度─就戰爭」、「具有媒體號召：郁、張（黑道）」、「新黨（中生代斷）─年青人：王、林為核心→新中華兒女→聯絡各統派工作，因為是年青人，比較可以超越各黨派」等等。