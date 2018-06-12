性專區i-Voting成案！阿童呼籲柯文哲挑戰中央

台北市議員童仲彥推林森北路設合法性專區，稅收幫助街友等弱勢團體提案已通過。（圖：擷自i-Voting官網）

2018-06-12 14:34

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員童仲彥推「於林森北路設合法性專區 稅收幫助街友等弱勢團體」i-Voting，短短半天已累積1500份覆議，今中午已達連署門檻，將可進入公民參與委員會初審階段。童仲彥受訪說，與其談藍綠、政治棄保，不如來談「人類最底層、基層的需求」，並照顧弱勢。

童仲彥希望今年10月投票前1個月即i-Voting。北市府秘書長張哲揚表示，不大可能，雖然該案已達1500份連署，不用再等45天的附議期限，可進入公民參與委員會討論，後續還有行政作業流程。對此，童則強調，「接下來如卡關，我會用議員、市民身分最後全力一搏！」

記者詢問是不是有將該連署丟到性相關的論壇衝人氣？童仲彥說，沒有，近期有很多人湧進來支持他。

至於是否擔心北市府做掉此案子？童仲彥則表示，已經找律師、專家想好對策，台北市長柯文哲提倡進步價值，除非市府承認他們是落後團隊，否則不太有正當理由阻擋該案。

他也呼籲，柯文哲效法當年高雄市推動的碳稅，挑戰中央，且現在民氣可用，與其談藍綠、政治棄保，不如來談「人類最底層、基層的需求」，並照顧弱勢。