侯友宜妻1塊土地99個門牌 蘇貞昌：太荒唐

侯友宜妻子的土地租給文化大學當宿舍使用，土地上有99個門牌，蘇貞昌認為「太荒唐」。 （截圖自文化大學學生宿舍自治委員會）

2018-06-11 13:24

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下位於士林區凱旋路11號的土地，現作為文化大學宿舍使用，共101間獨立門牌套房，從侯友宜參選後，不斷成為抨擊的目標，民進黨新北市長蘇貞昌今天對此表示「太荒唐」，希望侯友宜趕快改正，不要讓弱勢的學生處在不安全的環境。

侯：宿舍租給文大 由文大說明比較適合

侯友宜對妻子土地出租文化大學的事，多次表示有信託、繳稅，且宿舍已經租給文化大學，相關問題由文化大學說明會比較適合，但外界的質疑仍沒有停止過；包括在國民黨黨內初選時，金介壽在平面媒體刊登半版廣告質疑，台北市議員王威中日前還指校方付給侯家的租金中，有來自教育部補助私校的經費。

蘇貞昌今天被媒體問到對這事的看法時表示，他聽到侯友宜一塊土地上，竟然有99個門牌，而且一年收2000多萬元的租金，把原來做2個人的套房改成住4個人，還有101間套房，實在是｢太荒唐」，讓他聽了很難過。

蘇貞昌說，出外求學的孩子，是非常的弱勢，他當年就有這方面的經驗，希望侯友宜趕快改正自己，不要讓弱勢的學生在不安全的環境。