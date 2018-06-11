與黃國昌組雙北連線？ 柯文哲：網路時代應直接訴諸人民

2018-06-11 11:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2018年底縣市首長選舉，藍綠陣營都喊出要雙北聯合作戰，外界關注台北市長柯文哲和民進黨「分手」後的選戰佈局。由於時代力量立委黃國昌近日在臉書嗆國民黨新北市長參選人侯友宜，被外界視為暖身選新北，對此，台北市長柯文哲今被問及是否可能和黃合作時僅說，他有個想法，已經進入網路時代，應該要有勇氣，直接訴諸人民，而不是純粹黨同伐異，運用政黨結合，為政黨利益在運作。

柯文哲上午應邀至「2018 Global startup talents@taipei」座談會對談，會前接受媒體訪問，聚焦選舉議題。針對總統府秘書長陳菊傳將傾全力支持民進黨北市長參選人姚文智，媒體問柯是否擔心勢力整合？柯文哲直言那也沒有辦法，同黨同志有他們的政黨利益，但旋即話鋒一轉指出，這場選舉台灣真的要去思考，要繼續陷在這種藍綠漩渦裡面，還是要有個機會脫離這種困境往前走。

至於是否後悔過去因舉債問題得罪陳菊，柯苦笑說，「我們也不是講人家壞話，只是講事實而已。」

此外，外傳柯文哲7月底將替親民黨台北市議員參選人洪士奇站台？柯回說「我不曉得」，不過他看過這人，至少是醫生出身，「我還問他，我們台北市好像從來沒有醫生當議員？如果有個聯合醫院的醫生當議員，真的想做，也是不錯。」

對於年底選戰，藍綠營都打算組雙北連線，媒體問柯要找誰連線，既然時代力量立委黃國昌沒有否認選新北，會不會找黃合作？柯表示，再講啦，這也是一個想法，已經進入網路時代，應該要有勇氣，直接訴諸人民，而不是純粹黨同伐異， 運用政黨結合，因為政黨利益在運作，也許要有機會讓台灣直接訴諸人民。

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