鹿港鎮代副主席遭圍毆打斷牙 選舉暴力？警方將傳關鍵人

彰化縣鹿港鎮代表會副主席郭熤水，昨晚參加鹿港一場宮廟活動，突然遭到許姓男子及5、6名惡煞共6、7人圍毆他，對方打斷其1顆門牙，他揚言提告，請警方揪兇。（記者張聰秋攝）

2018-06-10 16:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮代表會副主席郭熤水，今天在家裡帶著其就醫護頸指控，昨天晚間他參加鹿港一場宮廟活動，突然遭到許姓男子及5、6名惡煞共6、7人圍毆他，對方打斷其1顆門牙，他揚言提告，請警方揪兇，鹿港警方今已完成筆錄製作，將傳喚許男到案說明，釐清暴力事件緣由。

民進黨籍65歲的郭熤水說，昨晚約7、8點左右，他跟代表會同事和朋友，一起跑攤參加鹿港鎮東興宮廟會活動，席間，他逐桌跟民眾敬酒，突然間，許姓男子對他飆罵三字經，還動手打人，跟許男同行的5、6名男子，也不分青紅皂白出手圍毆，有人猛揮拳打他的頭部，他閃避不及，門牙被打斷1顆，休息了1晚他還在頭暈想吐，懷疑有腦震盪，人很不舒服。

郭熤水說，現場混亂，還好他的朋友及時解圍，拉開他離開人群，騎車載他去鹿港警分局，當時，他表明身體不舒服無法製作筆錄，警方請他先就醫，醫師建議他留院觀察，可是他不放心家裡蚵仔煎生意，表明要負傷回家休養。

今天，鹿港警分局派員到郭熤水家裡製作筆錄，了解事情經過，警方說，原因眾說紛紜，尚待釐清，會傳喚許姓男子到案說明。

不過，郭熤水說，外傳他有意參選下屆主席，還有傳聞他支持有意退出國民黨參選鹿港鎮長的前縣議員施性鍾，才會得罪其他派人馬而被教訓。

郭熠水表示，他和已獲國民黨提名競逐鹿港鎮長的鹿港鎮代表會主席許志宏，是多年代表會同事，也和施性鍾有多年交情，更與民進黨提名參選鹿港鎮長的鎮代表潘順良有多年同事情誼，大家都認識，他怎麼可能在沒有選上代表之前，就說要選主席？邏輯根本說不通嘛！也言之過早。

郭熠水指出，很多朋友鼓勵他競逐下屆鎮代表會主席，更上一層樓，朋友鼓勵話被地方傳開，變成他要選主席的流言，他沒有說過要選主席，無端被打他要釐出頭緒討回公道，他不會向惡勢力低頭。

今天，施性鍾和潘順良先後前往郭熤水的住家探視，請郭熠水好好養病，早日康復，暴力事件被扯上今年年底5合1選舉，施性鍾和潘順良都未正面回應，強調靜待警方查明真相。

郭熤水手比頭部指稱惡煞揮打其頭部。（記者張聰秋攝）