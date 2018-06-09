橋頭仁武傾聽之旅 陳其邁：打造北高雄產業鏈

陳其邁傾聽之旅，吸引大批支持民眾。（記者葛祐豪翻攝）

2018-06-09 19:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長參選人、立委陳其邁今天馬不停蹄，分別到橋頭區農會、仁武區鄉民花園，舉辦「智慧城市，經濟首都」傾聽之旅。陳其邁強調，未來將在陳菊的施政基礎之上，全力發展橋頭、仁武地區，打造北高雄產業鏈。

立委邱志偉在橋頭場說，過去向中央水利署爭取約5億經費，解決北高雄淹水的問題，並爭取到2.8億經費，將連接高雄大學、藍昌商圈間的交通要道橋頭區甲樹路拓寬。

邱志偉強調，經濟要同步發展，橋頭第二科學園區需加速完成，吸引國際大廠進駐，透過廠商投資，增加就業機會。

陳其邁說，橋頭是民主聖地，陳菊市長任內對橋頭用心很深，未來橋頭新市鎮要做橋頭科學園區，吸引高科技產業進駐，從台南南科、高雄岡山螺絲、航太聚落、路竹科學園區，連接到楠梓加工區、楠梓中油五輕的200多公頃土地打造綠能產業，形成北高雄產業鏈。

陳其邁提到，日前台積電創辦人張忠謀說，全力支持台灣、台積電要根留台灣，去年台積電設廠在台南科學園區，這對台灣半導體技術聚落的凝聚及提升非常重要。

陳其邁說，台灣過去在新竹、台中有科學園區，現在台南跟高雄會是下一波引領科技產業發展的重要城市，希望串聯各區至橋頭的道路及國道完善規劃，能讓橋頭成為副都心。

隨後的仁武場，立委許智傑說，舊高雄縣、市必須均衡發展，陳菊市長的「高高平」理想，需要陳其邁延續下去。

立委林岱樺則說，陳其邁讓她「揪甘心」，把城鄉差距放在心上，讓高雄縣市在陳菊市長的基礎上持續發展，拜託讓陳其邁高票當選市長。

陳其邁希望加速仁武產業園區的推動，讓周邊工廠可以進駐，促進在地產業群聚及轉型。他說，目前台塑已啟動仁武廠的轉型計畫，並將成立AI工業4.0研發中心，配合附近仁大工業區轉型，加速綠能產業發展。

陳其邁強調，仁武這幾年人口成長最為快速，現在仁武區跟三民區的差距愈來愈小，但生育率下降已是國安危機，未來他也會推動教托一貫整合，增加托育補助，幼教補助年齡向下延伸，公私協力達成平價化、普及化育兒照護。