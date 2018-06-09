棄綠投藍輔選陳子敬？ 王敏行否認

2018-06-09 13:13

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨南市黨部主委選舉日前落幕，前南市工策會總幹事王敏行以六千餘票落敗。不過，地方傳言王因不滿民進黨已被新系把持，因此在年底將轉而支持泛藍陣營、無黨籍市長參選人、前台南市警局長陳子敬。

對此，王敏行直說「哪有，況且我還是民進黨籍」，雖然他也是警察子弟，並且與陳子敬熟識，但目前仍有黨籍在身；不過，王稍後也說目前地方確實醞釀一股退黨的浪潮，如同前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智一樣，認為黨已經沒有前途，他也正在考慮是否退黨，但是否有後續動作目前並無考慮。