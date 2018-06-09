輔選時力選將 林昶佐：宜蘭不該只談開發主義

2018-06-09 11:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］時代力量立委林昶佐今到羅東鎮民生市場掃街，為黨內宜蘭縣議員、代表及里長參選人輔選，不過，由於雪隧塞車，林昶佐遲到約20分鐘才抵達現場。他指出，宜蘭除了思考交通建設與觀光發展，也該思考如何保存文化，提升縣民的生活品質，宜蘭的發展不該只談開發主義。

時代力量宜蘭縣黨部舉行「鎮魂護蘭陽-端午系列活動」，邀請羅東女婿林昶佐回娘家輔選，帶領參選人到羅東民生市場掃街，發送限量「時代力量香包」，希望讓民眾佩戴在身上，除驅蟲避邪，更象徵將「宜蘭的政治瘴氣」驅離。

今除了林昶佐，宜蘭市縣議員參選人林正芳、羅東鎮縣議員參選人歐志銘、頭城鎮縣議員參選人林瑞文、宜蘭市第一選區市民代表參選人郭稟翰及蘇澳鎮聖愛里長參選人黃忠志等人，均到場一起掃街，向市場民眾一一握手，尋求支持。

不過，掃街原預計從9點半開始舉行，從台北趕來的林昶佐因雪隧塞車行程延誤，遲到約20分鐘；林昶佐指出，一早快8點就出發，卻坐了快2鐘頭的車，這代表宜蘭除了思考發展交通與觀光，更需思考如何保留宜蘭優質的居住品質、文化及好山好水，不讓開發主義成為宜蘭唯一的發展方針。

林昶佐表示，宜蘭是民主的重鎮，相信黨的委員在國會的問政品質，能發揮母雞帶小雞的效果，加上小雞們在地方也耕耘很久，有信心年底能順利在宜蘭插旗，讓黨能持續擴大服務。