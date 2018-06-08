住新營官邸帶動溪北發展？ 南市長選將不同調

2018-06-08 16:36

〔記者萬于甄、邱灝唐／台南報導〕台南縣市自從合併後，溪北地區的發展一直以來被認為有邊緣化的趨勢，面臨年底市長選舉腳步逼近，無黨籍台南市長參選人許忠信今拋出議題表示，未來當選後將住進新營市長官邸，帶動溪北發展；對此，其他4位參選人看法各有不同，但多數認為著重建設才是發展的重點。

許忠信說，台南合併升格後，溪北地區未能如預期成為另一處核心發展地區，甚至區域人口不斷流失、工商業停滯，人口也過度集中溪南都會區域；他指出，以今年4月各區人口增減圖來看，溪北除佳里區增加100人外，其他各區均為負成長，連原市政中心的新營亦是。

有鑑於此，許忠信以「區域均衡發展」為市政主軸，拋出「市長住新營，省錢又不邊緣化，市政一定贏」的想法，承諾當選市長後，要居住在新營市長官邸，輪流在行政區活動，而非議會期間，就在民治中心辦公，開議則在永華上班，要兼顧整個大台南發展。

對此，民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，自己是從溪北發跡，對地方有生命情感的連結，住在溪北地區不是問題，不過，要發展大溪北地區，市政建設的規劃才是重點。

國民黨台南市長參選人高思博說，新營市長官邸充滿他小時候的回憶，當選後居住就彷彿回老家一般，他當然願意，不過，對於溪北的發展，應該著重在落實雙市政中心的政策，當選後會各花一半的時間在兩處辦公居住。

無黨籍參選人陳子敬則認為，市長住在何處不是重點，對民眾來說，要看見地方的建設才是發展的重點，未來的市長應該要以大台南整體均衡發展為主。

無黨籍參選人林義豐表示，他尊重許忠信的想法，但溪北邊緣化和整個台南市發展較有關係，並非個人搬遷即可改善。