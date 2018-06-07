香蕉鳳梨網路謠言元凶抓到了 農委會要國民黨道歉

2018-06-07 18:00

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年香蕉、鳳梨豐收，價格下滑，於此同時，網路上卻流傳不實圖片，例如鳳梨傾倒在水面上或是卡車傾倒青蕉的圖片，這些圖片搭配不實謠言恐讓市場行情雪上加霜。農委會副主委陳吉仲今天下午鄭重出面駁斥謠言，更點名國民黨文青工作會及南投縣黨部就是散播謠言的元凶之一，要求兩單位出面道歉，否則將依法辦理。

近日網路上流傳不實謠言，指控香蕉、鳳梨生產過剩丟棄，痛批政府無所作為，不少農民和民眾信以為真。

農委會認為這些不實消息恐嚴重打擊農產品價格，影響市場穩定。今天下午農委會副主委陳吉仲出面駁斥，指最近1個多月前網路上就在謠傳國內鳳梨產銷失調，但鳳梨清倒在水上的圖片是來自中國廣東省，台灣並沒有這種情況，陳吉仲痛斥，這樣的訊息是不是有心人士刻意要散播，造成價格偏低？

陳吉仲也特別拿出一張網路謠傳卡車傾倒青蕉的照片表示，網傳香蕉產銷失調，指高雄旗山某地區農民直接把青蕉倒在地上，但此圖經查證為2007年香蕉產銷失調，公視所拍攝。陳吉仲指出，農委會正積極推動的產銷調節措施，這些不實謠言造成的影響絕對有抵銷功能。

今天網路更出現立法院長蘇嘉全帶領官員吃香蕉的照片，畫面中官員們都戴著白色手套，謠言指是因為香蕉上農藥殘留過多，但其實官員是為了卷潤餅才戴手套。陳吉仲痛批，不實謠言恐造成消費者不敢消費。

陳吉仲鄭重指出，不實謠言如果妨害市場運作，恐違反「農產品市場交易法」及「社會秩序維護法」，若是為了操縱價格或是故意變更質量謀取不正當利益，可能觸法，若散播人惡意在市場上散布不實謠言，妨害市場運作，將依法處分，或將移交內政部警政署辦理。

陳吉仲更進一步公布國民黨文青工作會及南投縣國民黨縣黨部在臉書上的擷圖，點名這兩個單位就是不實謠言傳播者。陳表示，「農委會要問這兩個國民黨相關黨部單位，這樣傳播對蕉農有沒有正面影響？會不會造成價格受損？如果是，要不要跟台灣農民道歉？若不願道歉會依照相關法規辦理。」