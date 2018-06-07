北市府2度赴北農查帳 吳音寧：有些資料還要再查

吳音寧會後受訪，笑稱「沒有擦眼淚啦！」只是心靈上難免緊張。（記者沈佩瑤攝）

2018-06-07 16:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後負面消息不斷，還被外界冠上「神隱少女」稱號。市議員吳世正今天在議場質詢，大酸吳音寧務必要繼續做下去，因為以蔡總統的高度，在民進黨中常會肯定北農的總經理，等於跨過好幾個層級，可謂「台北市之光」，對此歎為觀止，質詢結束要吳退場時，不忘諷吳「可以繼續去神隱了」，讓吳音寧一度做出拭淚動作。

不過吳音寧會後受訪，笑稱「沒有擦眼淚啦！」只是心靈上難免緊張。對於昨天自己的父親、總統府資政吳晟受訪時表示很心疼，吳音寧則說，她想天下的父親是這樣的。

另針對自己上任後不但砍特支費，業務推廣費用得也比前任少，吳音寧僅說，去年在董事會通過，現在全公司的獎金發放有制度化，而在業務推廣費的部分，從數字上來看顯示是比前任少。

至於前任北農總經理韓國瑜認為吳的算法有問題？吳音寧強調，算法應該是沒有錯誤，這是很明白的數字，細節的部分可以回去再稍微看一下，就很明白很清楚了。

此外，北市府今早又第2次赴北農查帳，吳音寧解釋，今早監察人跟市場處的人有再度來到北農，市場處的人也有進到她的辦公室，對方表示還有一些資料還沒查完，還想要再查，公司就是配合監察人進行查帳。