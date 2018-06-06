分手後首同台 賴清德、柯文哲、姚文智只握手沒交談

InnoVEX2018 開幕式6日在台北世貿展覽館舉行，行政院長賴清德（中）、台北市長柯文哲（右三）等人出席開幕式，與姚文智（左一）沒交談。（記者方賓照攝）

2018-06-06 13:01

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨分手後，今天柯上午出席公開活動，首度與行政院長賴清德、民進黨台北市長參選人姚文智同台，三人互動備受外界關注，但三人除了握手，並無任何交談。

賴清德、柯文哲及姚文智，今天同台出席INNOVEX2018開幕式，柯文哲率先抵達會場，隨後到場的姚文智主動上前握手致意，但接著雙方就沒有更多互動，賴到場後致詞，並參觀會場，姚文智全程陪同，柯文哲則因有另外行程，先行離開。會場內三人座位中間都坐有其他與會人士，全程零互動。

姚文智會後受訪說，這次活動是中央地方合作，跟柯同台不會尷尬，也很自然，選舉競爭是一回事，產業發展及北市的進步，是大家共同追求的目標，他跟賴清德參觀會場時，有談到北市未來，包括推動智慧人才及高科技產業等，雙方看法一致，但對選戰內容沒有多談，場合也不適合。

姚文智日前以「丞相起風」指自己選舉情勢將漸入佳境。賴清德離開會場時，被媒體問到「是否感覺起風了」，他微笑並未多談，姚文智說，賴清德有表示說外面很熱，的確有風，賴清德也告訴他說繼續加油。