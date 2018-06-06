丁守中落選對他有利？ 蔣萬安：見縫插針

2018-06-06 09:39

〔記者林良昇／台北報導〕年底縣市長選戰國民黨在雙北選情看好，對於台北市長選舉，國民黨台北市長參選人丁守中若落選，對於國民黨台北市立委蔣萬安的發展較有利的說法，蔣表示，這是見縫插針的錯誤思維，他一定全力輔選，蔣也對民進黨台北市長參選人姚文智喊話，希望姚能夠加油。

國民黨立委陳學聖、蔣萬安、柯志恩今早接受廣播節目訪問，對於年底選戰，蔣萬安表示，他一定全力幫丁守中，毫無疑問，他跟丁之前談很多，很多議題有深入討論，丁有提到外界有詢問是否找他當總幹事，但總幹事要全職投入他沒辦法，最後就決定當副主委。

對於綠營在北市選戰分家，外界認為丁守中勝選機率提高，對視為有機會挑戰北市長的蔣萬安感到可惜，蔣則說，如果現在問他，他還是會堅守立院，因為這是民眾對他的期待，這一點沒有任何疑問﹔他會在自己的選區、在社群媒體上協助丁守中，給他建議，全力支持。

對於丁守中如果落選，對於蔣萬安比較有利的說法，蔣萬安表示，這是外界刻意操作，見縫插針的錯誤思維﹔丁守中當選對國民黨的氣勢，對2020年大選奪回執政權是關鍵一戰，他絕對是盡洪荒之力幫助丁守中。

蔣萬安分析，丁守中已幾乎鞏固七成藍營選民支持，藍營民眾也認為丁守中非常有機會，民進黨的執政包袱可以凝聚藍軍士氣，台北市基層藍營支持者傾向投給丁守中，因為丁個人特質是穩重沈穩，這是丁的優勢。

對於綠營選情，蔣萬安認為，姚文智有能力鞏固綠營基本盤，可以衝到兩成，但在本來有的提名行情下，民調還是維持在15%，這不是姚文智個人問題，而是民進黨的執政包袱，「希望姚文智委員加油」，至少讓這場選舉更好看一點。

陳學聖則在桃園市長選情時提到，桃園市長鄭文燦民調確實領先他很多，但前總統陳水扁在連任台北市長時，滿意度超過七成仍落選，上次桃園市長選舉，鄭文燦民調也大幅落後，不到最後一刻，沒人知道選舉結果。

陳學聖還說，鄭文燦偷偷希望總統蔡英文不要去桃園，在切割，希望不要被影響選情，導致桃園的行程都是行政院長賴清德去比較多，因為賴的形象較好。