蔡英文抱抱慰問 吳彥霆母泣：我兒子是最棒的！

2018-06-05 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕空軍少校飛官吳彥霆昨駕駛F-16參與漢光演習，卻不幸於新北市五分山區墜毀身亡。總統蔡英文今天中午也抵達花蓮空軍基地，並向家屬慰問。吳母除請小英協助查出事故發生原因，也大讚「我兒子是最棒的！」

綜合媒體報導，蔡總統今天在軍方帶領下，前往貴賓室會見吳彥霆的家屬。小英抱著吳母表達安慰，吳母邊哭邊稱，「我兒子是最棒的」、「他絕對不會是人為疏失」，懇請總統幫忙查明事故發生原因。

報導指出，吳父指出，兒子不在有點不捨，也希望相關單位能查清楚失事緣由。