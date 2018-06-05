北市府是否送酒給官員？柯P支吾未答。圖為北市長柯文哲出席備詢。左為北農總經理吳音寧。（記者方賓照攝）

2018-06-05 15:30

〔記者蕭婷方／台北報導〕北農總經理吳音寧爭議不斷，日前遭指控購買洋酒送民進黨，吳雖高調鄭重否認、並強調該事為政治鬥爭，「送酒風波」成羅生門。對此，北市議員王孝維今於北市議會質詢時問柯，市府是否也曾以公關費買酒、買贈品給給相關單位？柯當場頻抓頭，支吾未答。

北市議員陳崇文上週質詢時質疑，吳音寧涉利用公司業務費購買洋酒給產地、幫民進黨「綁樁」，後又遭指送洋酒給民進黨。北農日前發新聞稿澄清無此事，吳音寧昨也首度上電視節目高調回擊，指此事經查證為子虛烏有、為議員政治抹黑。

面對近期風波，北市長柯文哲始終未正面力挺吳音寧，球均丟中央，指「當初吳人事案為農委會推派」、「吳音寧事情不解決、民進黨會一直流血」。柯今早受訪時還說，「北市政壇殺戮，來一隻小白兔當然會被宰」。

北市議員王孝維今質詢時詢問柯，「吳音寧是否真有送酒給民進黨？」柯未正面回應，僅答「我們在北農有設監察人」；北農董事長、北市副市長陳景峻也上台幫忙緩頰，指自己也真的不知道。

王孝維又再追問，北市府各局處是否曾以公關費購買洋酒等贈品給其他單位？柯則抓頭支吾未答。

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