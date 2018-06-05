A7合宜宅污水問題獲解決 侯友宜質疑中央選舉考量

國民黨新北市長參選人侯友宜出席板橋區里長座談會，受訪談到A7合宜宅污水問題，他質疑中央有選舉考量。（記者賴筱桐攝）

2018-06-05 12:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於桃園市的A7合宜住宅因生活污水排放到新北市新莊區，引發當地民眾不滿，日前中央允諾將興建污水處理廠。國民黨新北市長參選人侯友宜對此表示，中央到了選舉才要去解決這個問題，明顯有選舉考量。

機場捷運A7體育大學站的4800戶合宜住宅已完工啟用，但生活廢水未經處理，直接排入新北市新莊區十八份坑溪與啞口坑溪，遭到居民抨擊，此議題成為新北市長選戰的攻防焦點，民進黨新北市長參選人蘇貞昌宣稱他從中協調、打電話，才花24天就解決問題，新北市府卻束手無策。

侯友宜今天受訪表示，A7合宜住宅污水問題市府多次與中央反映，中央到了選舉才要去解決這個問題，顯然與選舉是有關係的。他質疑，「中央在選舉時承諾這個事情，大家可以想一想吧！」

新北市議員參選人葉元之也幫腔說，A7合宜宅污水專管從規劃到興建，怎麼可能在短短24天內完成，市府早就多次和桃園市及中央協調，桃園市府也在5月發包工程，但蘇貞昌只會「割稻尾」、「偷呷步」，實在不可取。

針對近日爭議的新北市府財政問題，侯友宜說，老縣長是第一個縣庫「由正轉負」、產生債務的縣長，「這是事實」，他只是把事實講出來而已。

至於蘇貞昌今天前進校園接受廣播訪問，媒體詢問是否恰當，侯友宜回應，「社會自有公評」。