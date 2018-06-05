陳學聖：鄭文燦是做公關 我是做事情的人

2018-06-05 11:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕代表國民黨參選桃園市長的立委陳學聖今接受電台專訪，談到年底地方選舉。對於國民黨該如何爭取選民支持，陳表示，除冀望民進黨做不好，更重要的是要告訴民眾國民黨能做得比民進黨好，就像人家會覺得桃園市長鄭文燦是在做公關，而他是一個做實事的人

陳學聖今接受「POP撞新聞」主持人黃清龍訪問，對於該如何在艱困選區反敗為勝，陳學聖表示，鄭文燦雖然在地方有人認為不錯，如身段柔軟、勤快且資源給得大方，但大家慢慢也知道鄭有花錢比較多的壞習慣。

陳學聖接著說，中央、地方施政也是很重要指標，如近期接連發生新屋與敬鵬大火，走掉12名消防弟兄，讓大家知道桃園有很多結構性問題沒解決，這顯示鄭文燦有許多地方要補強，其滿意度也沒想像中這麼高。

陳學聖表示，本次選舉是民進黨中央執政的期中考，也是對小英不信任投票，不只藍營選民，從年金改革、「勞基法」到農田水利會，各方都有怨言，這不是從藍營燒得起來的，也因此民進黨地方首長不太願意與小英政府掛在一起，希望不要被中央執政拖累到。

黃清龍問，民進黨是否會以兩岸關係鞏固綠營基本盤？陳學聖說，最近兩岸關係不理想，民進黨還是會訴諸這一點，但民眾對內政與經濟問題的痛苦，遠超過前者，痛不痛苦就由民眾以選票來表達對小英信任與否。

陳學聖最後表示，全面執政後就無法把責任推給別人，因此國民黨不能僅依靠有利形勢，若要重返執政，要思考能帶給民眾承諾帶來什麼，如他參選桃園市長，人家就會覺得鄭文燦是在做公關，但他是一個做事情的人。