吳彥霆演習失事殉職 嚴德發：從優撫卹 協助辦理後事

2018-06-04 20:37

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習今起展開為期5天4夜的實兵實彈演習，但由空軍少校吳彥霆駕駛的F16戰機，不幸在基隆山區失事殉職，空軍宣佈同型戰機暫時停飛進行全面檢修，演訓任務則由嘉義F16戰機擔任。

國防部今表示，國防部長嚴德發對於吳彥霆少校盡忠職守、全力執行任務而因公殉職，失去優秀的飛行同仁感到哀慟與不捨，已令相關聯參、空軍司令部、後備指揮部從優撫恤，以及全力協助家屬辦理後續事宜，並指派國防部總督察長室與空軍司令部組成專案小組調查肇事原因，要求確保各項演訓安全。