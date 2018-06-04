六四29週年 蔡英文在臉書用簡體字向中國人民喊話

總統蔡英文今在臉書呼籲中國政府正視六四，盼有一天中國網友能不用翻牆就能來到她的臉書。（資料照）

2018-06-04 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕今天是「六四事件」29週年，總統蔡英文今特地在臉書用簡體字向中國人民喊話，分享台灣民主發展的經驗。

蔡英文在臉書表示，中國網友可以發現，她的臉書就是台灣民主政治的縮影，除了有批評的聲音，也有打氣的聲音，她說在台灣沒有所謂的「敏感詞」，也不做「網絡審查」，當然民眾上網更不必作「翻牆」動作，這是台灣已經建立了一套容許這種生活方式的民主制度。

總統指出，天安門事件爆發，中國當局出動軍隊、坦克車，鎮壓天安門廣場上的學生跟人民，對外宣稱是平息暴亂的事件，幾十年來，中國始終沒有走出這場歷史悲劇的陰霾，她表示，台灣也曾經歷過二二八事件、美麗島事件，當年的台灣統治者也稱是暴亂，但這些事件所醞釀出的社會能量，反而驅動了台灣民主政治的改革及全面的民主化。

蔡英文表示，若北京有一天可以正視六四事件，承認這個事件國家暴力的本質，這樁不幸的歷史將可以轉化成中國邁向自由民主的基石。

蔡英文期許，有一天中國網友「不用翻牆就可以自由瀏覽我的臉書」，兩岸可以共享自由和民主的普世價值，讓彼此有更大的空間，互相理解和合作。