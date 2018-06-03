西方馬列主義扼殺中國政治思想 哈佛學者嘆極其諷刺

2018-06-03 23:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國崛起，與美國競爭世界霸主地位。哈佛大學商學院教授柯偉林（William Kirby）今天在研討會中指出，中國和美國有一共通點，就是都實踐來自歐洲的政治思想，「但結果不太好」。他說道中國政府並未實現中國本身的政治思想，卻正是來自西方的馬列主義「扼殺了中國原本應該能夠打造、產生的政治制度」，相當諷刺。

長風基金會舉辦為期兩天的「從西方中心到後西方世界：探索21世紀新興全球秩序」研討會，探討中國崛起將如何改變自冷戰後以美國為主導地位的世界秩序，邀請多名國際政治學、經濟學與歷史學學者與會討論。

柯偉林在結語時說，國際現狀讓他覺得很諷刺，因為中國文明曾出現許多政治思想，但現在的中國政府沒有實現這些，而是實行來自德國的馬列主義，如今變成所謂的「習近平思想」。柯偉林說，即使有幾百萬人研究「習近平思想」，也不代表這就會變成可以影響其他國家的政治思想。

而對中國來說，一百年前曾出現「五四運動」，當時的領導者胡適等人，非常了解中國經典，但也不斷研究新的學術領域，雖然當時是威權統治時期，但「他們也有這樣的自由」，可以講想講的話、可以發表文章。柯偉林接著說，現在中國還是存在這樣的學者，但往往流亡海外，或是在國內不敢出聲。

柯偉林指出，「他們有嚴重的不安全感」這點，對他來說是蠻諷刺的事情。而這兩天的研討會談論美國與中國所領導的世界秩序，他再點出「美國和中國有一個共同之處」，也就是美國政治制度來自歐洲，中國同樣實踐了傳承自西方的政治制度，「也沒有很好的結果」。柯偉林直言， 來自西方的政治制度「扼殺了中國原本應該能夠打造、產生的政治制度」，這點對他個人而言也覺得是極其諷刺的事情。