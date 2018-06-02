中國將取代美國？ 英學者：美仍有結構性優勢

倫敦政經學院榮譽教授Michael Cox（後排左7）表示，美國仍具有結構性優勢。（記者鄭鴻達攝）

2018-06-02 16:06

〔記者鄭鴻達／台北報導〕有論者認為中國將取代美國超級強權的地位。英國倫敦政經學院（LSE）榮譽教授麥可‧考克斯（Michael Cox）指出，儘管世界權力有相對移轉，美國曾出現60、70年代、911及川普當選總統三次震盪，但自由主義的美國秩序仍具有一定韌性，美國為首的西方國家仍有結構上的優勢。

長風基金會舉辦「從西方中心到後西方世界 21世紀新興全球秩序之探索」研討會，邀請國際多名國際政治、經濟等領域的學者，探討近200多年來以西方自由主義為主的世界權力，是否正由西方轉移到中國等亞洲的東方。

由於中國近期經濟快速成長，學界有論述認為中國未來將取代美國於世界上超級強權的地位。對此，麥可‧考克斯認為，自由主義的確是需要一些修正，但是否代表進入「後西方」或「後自由主義」的世界，他抱持質疑態度。

考克斯認為，以美國、歐盟為首的西方勢力主導的國際秩序正在衰退，若非中國崛起帶來這麼大變化，大家也不會在此討論此議題，但會有西方國家面臨「生死存亡」的議題，主要是美國近15年的外交政策非常失敗，讓西方國家逐漸失去信心。

考克斯說，儘管全球權力有移轉，許多人認為美國將會衰弱，美國曾經歷三次震盪，分別是1960到1970年代、911攻擊事件及川普當選美國總統，但自由主義的美國秩序最終仍具有一定韌性，美國為首的西方國家仍有結構性的優勢。

考克斯強調，儘管全球發生相對的權力移轉，但世界並非所有事都一成不變，一旦有了結構優勢，要改變就很困難，美國具有並一定會竭盡全力保持此優勢，川普當選當然是美國國力衰退的一個象徵，但千萬別低估川普，一如過去美國前總統雷根也曾被看衰。