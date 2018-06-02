陳其邁籲總部遷高雄 中油：要考量1400員工家庭

中油五輕遷廠後，陳其邁呼籲把企業總部大樓遷來此。（記者葛祐豪攝）

2018-06-02 14:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁向中油喊話，希望中油實質南遷，將企業總部大樓搬到高雄，把研發人才、工作機會都帶到高雄。經濟部則表示在討論中；中油也未鬆口，強調位於台北市信義區的企業總部大樓，與上級機關及同業間的聯繫便利，且有1400位員工，得考量員工的家庭。

高雄氣爆後，高市府訂立高雄市既有工業管線管理自治條例，要求管線業者必須設籍高雄，中油已於前年6月召開董事會，修改公司章程，將總公司設籍變更到高雄市‭，但並未討論實質南遷問題。

國民黨屢次質疑中油總部「只設籍高雄、不實質南遷」，對高雄而言只是空包彈、實質效益有限。

陳其邁出席台灣中油72週年慶活動時，也向中油喊話，希望中油企業總部大樓能夠搬到高雄。他說，中油五輕遷走後，這處位於高雄市蛋黃區、高達兩百多公頃的土地，可規劃作為高雄市的新門戶計畫使用，這也是左楠地區居民最核心的生活圈。

陳其邁強調，中油企業總部大樓南遷，會把機會帶到高雄，這是高雄產業轉型升級很關鍵的一步，他承諾會大力支持，並要求經濟部加碼投資高雄，在中油企業總部搬遷到高雄後，連帶把研發人才、工作機會都帶到高雄。