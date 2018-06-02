10藍委會劉結一 江宜樺：類似溝通是有必要的

2018-06-02 13:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於許淑華、楊鎮浯等10名中國國民黨立委昨赴中拜會中國國台辦主任劉結一。前行政院長江宜樺表示，國民黨立委或各類團體在兩岸間絡繹不絕穿梭，努力在政治緊張格局下想維持穩定局面，朝野都應樂觀其成，若能表達得當，類似意見交流與諮詢溝通是有必要的。

江宜樺今以長風基金會董事長身分出席基金會主辦之「從西方中心到後西方世界 21世紀新興全球秩序之探索」研討會。會間，江宜樺受訪回應許淑華、江啟臣、王育敏、柯志恩、李彥秀、楊鎮浯、陳宜民、顏寬恒、呂玉玲與鄭天財等10名國民黨立委赴中拜訪劉結一之議題。

媒體問國民黨立委搶先黨主席吳敦義赴中拜會，是否代表中國方面對吳敦義不接受或有疑慮？江宜樺說，這他沒辦法替國台辦或國民黨回答，因確實不清楚接觸情形與結果，所以不敢說「大陸方面」對吳主席完全不接受或充滿疑慮。

他接著說，目前看起來是吳敦義想前往「大陸」開會，但因目前被管制的身分無法成行，所以還不能輕易解釋成「大陸」不歡迎吳主席去。

江宜樺說，不管是國民黨或學術、運動、宗教、旅遊等各類型民間團體，還是在兩岸間絡繹不絕穿梭，想努力在政治情況緊張的格局下，能維持穩定的局面，對於民間的類似各種努力，朝野政黨或政府都應樂觀其成。

江宜樺說，若在政府官方接觸管道已經中斷下，若連民間接觸都失去，兩岸恐怕真的就是對抗了，反正民間團體也沒公權力，不可能代表台灣方政府做什麼事，只是把台灣各種領域聲音表達出來，若表達得當，就能讓「大陸」一方能清楚了解台灣各行各業對兩岸關係的看法，類似意見交流與諮詢溝通是有必要的。