藍營竹縣長恐變徵召 她質疑這名科技大老「背後演布袋戲」

國民黨立委林為洲1日舉行「守護蓮花寺濕地，國防部責無旁貸」記者會。會後向媒體說明國民黨新竹縣長初選的狀況，提出「終結喬文化，只有靠制度」。（資料照）

2018-06-02 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會日前撤銷中央提名小組決議之「新竹縣長提名採全民調方式」，人選產生方式和時間皆為「開放」、「沒有預設立場」，讓民調最高、由「全民調」出線的立委林為洲超火大，臉書痛批「我被做掉了」，也不排除脫黨參選。對此，資深媒體人陳敏鳳質疑，這可能是聯電榮譽董事長宣明智「在背後演布袋戲？」

陳敏鳳昨（1日）在三立節目《鄭．知道了》表示，宣明智在3年前加入民國黨，是民國黨的黨員，但他卻向國民黨主席吳敦義「建議」要提新竹縣副縣長楊文科，而楊文科是縣長邱鏡淳的子弟兵，一般推測國民黨提名楊文科後，「有很高的機率是由民國黨徐欣瑩來出線」。

陳敏鳳指出，宣明智之所以會出手，就是想在下屆總統大選支持吳敦義，另外吳敦義也不想得罪邱鏡淳等地方派系的人，因此最好的方式，「就是縣長人選給邱鏡淳的人馬，以及答應林為洲能參選下屆立委」。

陳敏鳳強調，她不明白為何國民黨老是要聽宣明智的，「打從前總統馬英九執政到現在」，若宣明智想參與政治就自己出馬角逐，「為何要在背後演布袋戲呢？」