10藍委率團訪中 國台辦聚焦「31項措施」、「兩岸一家親」

2018-06-01 22:03

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國民黨立委許淑華等10名立委率團會見中國國台辦主任劉結一。國台辦在會後透過官網指出，堅持體現「一個中國原則的九二共識」，堅決反對任何「台獨分裂活動」，並秉持「兩岸一家親」理念，落實「31條措施」，推進「祖國」和平統一的進程。

海峽論壇即將於6月6日登場，將由國民黨副主席郝龍斌率隊。此前，許淑華率隊的國民黨10名立委團，包含江啟臣、王育敏、柯志恩、李彥秀、楊鎮浯、陳宜民、顏寬恒、呂玉玲與鄭天財在立法院休會後前往訪中。

據了解，許淑華率團訪中的行程，是在今早7時45分自桃園機場出發前往中國北京，並安排在下午5時拜會劉結一，會談後，除江啟臣、李彥秀以外的8名立委將於今日與北京大學台生、在北京的台商座談，最後在4日深夜返台。

呂玉玲會後轉述指出，會談後有邊用餐邊談，氣氛很好，因為兩岸關係好，才能讓台灣能見度提高，雙方主要是溝通台商、台生、台青的議題，並談到說兩岸關係要維持、經濟貿易、新住民保障等等要一起努力的目標。

呂玉玲接著說，他們有向對方提出希望能保障台商、台生、台青在對岸工作、求學應有權益，如此才能讓兩岸交流更往前，對方回應說這方面一直有在做，例如「惠台31項措施」，就是希望保障雙方關係與權益。

國台辦透過官網指出，劉結一在北京會見中國國民黨民意代表參訪團，並表示堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對任何「台獨」分裂活動，並秉持「兩岸一家親」理念，促進兩岸同胞心靈契合，推動各領域交流合作。

國台辦也表示，將全面落實促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」，擴大廣大「台灣同胞」的受益面和獲得感，他們願意與台胞共同努力，推動兩岸關係和平發展、推進「祖國」和平統一進程。

國台辦也轉述，指出參訪團在北京期間，還將了解台商、台生、台青在「大陸」的發展、學習與創業狀況，並與北京市有關方面探討交流合作事宜。