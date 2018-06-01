民進黨北市自提 陳明文：柯文哲傷害支持者太多

陳明文坦言，一開始朝與台北市長柯文哲繼續合作，但柯後來的許多言論傷害支持者太多，才決定民進黨自提北市長人選。（資料照）

2018-06-01 12:59

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨已徵召立委姚文智參選台北市長。選對會召集人陳明文坦言，確實一開始是朝向與台北市長柯文哲繼續合作，但柯後來的許多言論傷害支持者太多，才決定自提。蔡英文總統得知後，曾問「一定這樣嗎？」

陳明文今接受黃光芹「POP搶先爆」訪問。他表示，選對會本來就設定在5月1日開始啟動，月底前完成徵召，所以才與秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國、林錫耀一起去見柯文哲。那天就是聽柯文哲講什麼，柯表示對自己很有信心，確定沒有合作空間，民進黨才啟動徵召程序。

陳明文表示，選對後之後有徵詢里長、市議員，在5月中旬決定徵召，過程非常民主、透明、開放，最後由中執會決策徵召姚文智。

他表示，民進黨上次是與柯文哲合作，這次一開始當然就是想繼續合作；但因為柯文哲傷害支持者太多，讓民進黨一定要自提。當選對會向蔡英文報告後，蔡有反問「一定這樣嗎？」但這是非常透明、開放的決定，她一定會接受。

他認為，民進黨只要提名就會凝聚，對姚文智有信心，只要按部就班選下去，不認為姚文智會輸。

他表示，民進黨提名在台北市唯二的立委出戰，國民黨的丁守中還落選過，怎會是打假球？這場選戰慢慢看，一定精彩可期。

至於是否有想過其他人選？陳明文說，這些都是名嘴說的，徵召一定是要有意願者，其他被點名的行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，選對會都了解他們有很重要的工作。當時也請姚文智、呂秀蓮來協調，都有報告時程；呂主張要辦1場政見會，他們就趕緊詢問電視台；做成決定後也有聯繫，該做都有做。

他說，呂秀蓮的使命感，確實讓後輩覺得自己沒用，需要更努力；她是民進黨的一部份，過去在女權、人權、台灣主體性的貢獻，大家都有目共睹。