淚訴打壓迫害 中國維權人士黃燕感謝台灣收留

2018-05-31 20:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕遭中國迫害的維權人士黃燕29日晚間持聯合國難民證抵達台灣，在「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏協助下，取得移民署核可，得以短暫在台安置3個月。黃燕今受訪時聲淚俱下地控訴中國過去十多年間對她的壓迫與恐嚇，「直到我到台灣前都過著恐懼的生活」；黃燕並感謝台灣政府對她的收留，盼能透過台灣政府的協助，順利前往第三國。

陸委會主委邱垂正晚間受訪時證實，黃燕在中國從事人權工作，但受到中國政府打壓，因返回中國有受到政治迫害的疑慮，基於台灣是重視人權的國家，經內政部移民署聯審會審核後，已入境台灣短暫安置3個月，時限屆滿後將轉往第三國居留。

黃燕：中國是流氓政府 台灣民眾別被騙

黃燕在來台灣之前短期居留在印尼雅加達，她自2016年底逃出中國後，先後往返泰國、印尼兩地躲避中國公安的追捕。黃燕昨受訪時多次對台灣政府表示感謝，她說，自己因為在中國宣傳基督教、接觸維權律師高智晟，因而被中國政府打壓，曾因此多次入獄，在獄中多次遭毆打導致流產，罹患癌症卻被中國政府拒絕保外就醫。

黃燕受訪時也提到，中國政府是流氓政府，經濟強大的形象「都是迫害老百姓來的」，所謂的依法治國只是空口號，呼籲台灣民眾不要被騙；黃燕也說，台灣對她提供人道救援，她相信未來台灣絕對不會變得跟中國一樣，盼未來台灣還能接收更多被中國打壓的維權人士。