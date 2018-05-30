涉外人士：中國以叫停維和 威脅布國與台灣斷交

布吉納法索（左2旗幟）與我國斷交。（資料照）

2018-05-30 16:08

〔中央社〕政府涉外人士今天說，中國以叫停維和任務威脅布吉納法索與台灣斷交，並在中南美地區動作頻頻，被視為「民主公害」；各國考量區域安全穩定下，勢必加深與台灣在相關領域合作。

中國接連外交打壓，台灣首當其衝。不過，知情人士說，中國金錢外交，正被視為「民主公害」。

知情人士表示，自中國操作巴拿馬與台灣斷交以後，美國在內等西方國家便對中國積極在加勒比海、中南美洲的動作頻頻高度警惕。

知情人士指出，從地緣政治來看，這形同在美國後院生事，此外，中國藉大量資源介入相關國家政經發展，包括，掌控重要基礎設施，收買願意傾向中國的政治力量，藉由孔子學院之類的統戰系統，輸出中國的政治意識型態，已威脅到好不容易在這些地區長出的民主火苗，成為中南美地區的「民主公害」。中國在海外這類的金權政治操弄，已是許多先進國家安全單位的重要課題。

知情人士說，近來中國甚至把手伸進不少已開發國家，大肆收購媒體、拉攏政治人物，進一步干預當地國的內部事務。近來，中國要求各國企業更改對台灣名稱，甚至介入民間社區，打壓兒童美術活動。

不只動用金錢誘逼，知情人士說，為打壓台灣，威脅邦交國就範，中國更多次利用聯合國安理會常任理事國的特權，杯葛聯合國在相關國家的維和任務。

知情人士舉例，1999年，馬其頓與台灣建交，中國立刻施壓提前結束維和任務；2006年海地選出新任總統，中國則以終止聯合國維和任務威脅，要海地婉拒當時的行政院長蘇貞昌出席就職典禮；這次與台灣斷交的布吉納法索，過去這段期間也飽受中國叫停維和任務威脅，布國人民的生命財產成為中國威脅與台灣斷交的人質。中國為達成外交目標，行徑殘暴。

涉外人士則表示，中國動作頻頻，無視人道精神的各種作為，已造成許多主要國家高度警覺，各國安全單位考量區域安全穩定的需求下，也勢必加深與包括台灣在內相關領域的合作。