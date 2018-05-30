吳茂昆下台 代理教育部長：課審大會持續開

教育部長吳茂昆請辭獲准，代理部長姚立德今天受訪表示，全權代理部長應盡職責，週日的課審大會均會持續召開和審議。（記者林曉雲攝）

2018-05-30 09:20

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長吳茂昆昨天請辭獲准，政次姚立德二度代理部長，今早赴立法院教育委員會進行教育部預算解凍案審查前受訪表示，12年國教課綱課審大會都會照舊開會審議，代理部長是全權代理部長應盡職責，課審會會往前推動，不會有影響。

短期內換了兩位教育部長，聘書或證書是否要重印教育部長之名？姚立德表示，教育部是這麼龐大機器，主管全國教育事務，教育部同仁會竭盡自己最大力量、全力讓國家教育繼續往前推動，不要影響中華民國的教育，絕對不會有混亂情況，各部門運作都仍井然有序。

對於12年國教課綱審議，姚立德表示，代理部長就是全權代理部長應盡職責，因此課審大會照舊持續往前推動，不會受到影響，所作決議也算數。

有關於台大校長遴選爭議案，姚立德表示，教育部已回函台大，依程序持續往前走，照司法程序進行。至於部分大學擬漲學費一事，姚立德指出，學費要由審議委員會審議，看最後審議結果。媒體詢問何時知悉吳茂昆請辭獲准？姚立德表示，他是昨天才知道吳茂昆請辭獲准。

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