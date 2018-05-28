高雄市長民調 陳其邁領先韓國瑜31％

2018-05-28 21:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕根據新台灣國策智庫委託趨勢民意調查公司，5月14日至17日所做高雄市長選舉支持度最新民調顯示，民進黨陳其邁支持度52%，國民黨韓國瑜支持度21%，陳其邁支持度大幅領先韓國瑜31個百分點。

年底高雄市長選舉，國民黨推派韓國瑜挑戰民進黨提名的陳其邁，從民調數據分析，20~39歲有47.1%支持陳其邁，勝過韓國瑜的20.1%，顯示年輕族群也較偏向陳其邁。

在政黨傾向上，陳其邁除民進黨選民中獲得89.1%超高支持度，同時獲得時代力量支持者高達70.1%支持；相較韓國瑜獲得國民黨選民61.6%、親民黨選民44.9%的主要支持，陳其邁尚獲得國民黨22%、親民黨30.2%、兩大黨以外其他政黨45.8%的支持，而韓國瑜在泛綠支持者中，僅獲得民進黨選民3%的支持。

陳其邁在不偏任何政黨選民部份，也有39.2%的相當支持度，陳其邁明顯囊括跨黨派選票，從數據也看出高雄市的綠軍整合。

而國民黨認為韓國瑜是接地氣的候選人，但外界對於韓國瑜的空降及對高雄市的熟悉度仍待觀察。

從分析顯示，不表態率僅16.4%，解讀陳其邁在高雄市長選舉領先態勢趨向明確化，選情相對穩固。

趨勢民意調查係於5月14日至17日下午14:00~17:30、晚上18:30~22:00執行，以電腦輔助電話訪問系統（GATI），進行住宅電話調查，完成819份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點。