虎尾「拔丁案」藏鏡人是李進勇？林新丁：相煎何太急

要參選虎尾鎮長的林新丁和雲林縣長李進勇亦步亦趨，未料卻慘遭李要「拔丁」情何以堪，林新丁揚言參選到底。（資料照，記者廖淑玲攝）

2018-05-28 19:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長李進勇發函給民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜，要求慎選虎尾鎮長候選人，引發外界質疑「拔丁案」藏鏡人就是李進勇？李進勇今強調是盡黨員和縣長候選人責任提醒，林新丁重申，參選到底。

日前一群基層民進黨員要求雲林縣黨部，不要提名曾因賄選案被判當選無效的前雲林縣議員林新丁代表民進黨參選虎尾鎮長，事後立委劉建國服務處人員林廉貴曾直指是李進勇操弄。

本月25日李進勇以公文發函廖丁賜，以他身為民進黨現任雲林縣長與被提名雲林縣長參選人的雙重身分，有責任提醒並要求縣黨部慎選虎尾鎮長候選人，令外界再度將「拔丁案」矛頭指向李進勇。

李進勇今天受訪時強調，他盡一個黨員和縣長候選人的責任提醒和要求，若民進黨雲林縣黨部執意提名，就是「各自負責」。

民進黨雲林縣黨部再以林新丁的提名作業完全依規定辦理，絕無不妥。

林新丁宣佈參選以來就和李進勇亦步亦趨，連大型競選看板都是和李合照，李進勇卻以公文書函雲林縣黨部質問縣黨部主委「提名一位曾有賄選前科者，作為地方首長候選人代表本黨參選，合適嗎？正當嗎」？

林新丁對此「拔丁」動作大表不滿，重申他沒有「賄選前科」，對散播此惡意訊息者保留法律追訴權，堅信李縣長是正直法律人不會「使奧步」，犧牲虎尾鎮長，成就自己。