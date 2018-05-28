接見美國海外作戰退伍軍人協會 總統感謝長期支持台灣

2018-05-28 12:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見首次訪台的美國海外作戰退伍軍人協會（Veterans of Foreign Wars,VFW）總會長哈蒙，除感謝該協會長期支持台灣，也盼訪賓藉由此次參訪，能分享彼此在提供退役軍人醫療照顧方面的經驗。

總統致詞時表示，「美國海外作戰退伍軍人協會」和眷屬會有將近170萬的會員，不僅對照顧退伍軍人政策有很大的影響力，他們的相關政策建言也受到政府高度重視。

總統提及，該協會每年提交支持中華民國決議文，敦促美國政府與國會出售台灣在防衛上所需要的科技、武器和裝備，並且強化雙邊在安全領域上的合作交流。

對於他們長期支持台灣，總統表達感謝，並表示，美國在區域的和平穩定上，一直以來扮演重要角色。不僅透過《台灣關係法》，售予我們防禦性武器之外，相關的安全合作與承諾，也對穩定台海和平的區域情勢，有高度的重要性。此外，近期通過的《台灣旅行法》更是台灣和美國高層官員進一步交流與互訪的重要里程碑。

談及對退役軍人的照顧，總統表示，台灣政府也一樣很重視。台灣以世界頂尖的醫療，提供退役同胞高水準醫療照顧。

總統說，訪賓這次將參訪台北榮民總醫院，可以參考彼此的經驗。她也指出，政府也正全力推動長照2.0，因應即將到來的人口結構變化。我們長期累積照顧榮民朋友的豐富經驗，同樣是長照制度的基礎之一。

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