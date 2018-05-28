台北市長選舉 民進黨選對會：建議徵召姚文智參選

民進黨選對會將建議徵召姚文智（圖）參選今年台北市長。（資料照）

2018-05-28 11:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天上午11時30分開會討論台北市長人選，被問到有媒體報導姚文智贏得民調，選對會共同召集人陳明文受訪表示，民調絕對不對外公佈，「連我個人都沒看到民調」。不過據透露，選對會這一個月以來探詢基層意見後，決定建議黨主席蔡英文徵召姚文智，代表民進黨參選台北市長。

民進黨選對會為幕僚單位，由各派系成員共同組成，派系共同召集人為英系的陳明文和新潮流系的林錫耀，今天選對會將會討論台北市。陳明文受訪說，今天選對會會針對台北市長做一個綜合性評估檢討，會把人選確定，報給主席蔡英文做參考，如果主席認為選對會建議可行，就會在週三中執會，讓中執會討論通過。

據了解，選對會這段時間都密切向蔡英文報告相關的徵詢基層狀況，今天也會參考民調等各項指標，建議黨主席蔡英文徵召姚文智。

至於前總統陳水扁用新勇哥物語的名義在臉書上指出，民進黨選對會已經告知呂秀蓮要徵召姚文智，對此，陳明文表示，「絕對沒有這回事，副總統很清楚，我們談話過程中沒有說要徵召誰。」

有媒體報導民進黨內部民調是由姚文智勝出，對此，陳明文則說，「沒有，民調絕對不對外公佈，連我個人都沒看到民調。」

而國民黨副主席郝龍斌認為，民進黨可能先自推人又跟台北市長柯文哲做二階段整合，陳明文則說，民進黨有自己的基調，應該怎麼做怎麼走我們很清楚，不用他們來指導。「目前絕對沒有二階段。」