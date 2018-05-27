邱建富當選民進黨彰縣黨部主委 要打破黨籍縣長只做1任魔咒

彰化市長邱建富今當選彰化縣黨部主委。（記者張聰秋攝）

2018-05-27 18:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨各縣市今天改選下屆黨部主委、全國黨代表、縣黨代表等黨職，彰化市長邱建富同額競選的彰化縣黨部主委，順利當選，他在當選後表示，年底縣長選舉之役關係2020總統大選，彰化縣不能失守，他願意承擔爭取民進黨連續執政的責任。

彰化縣民進黨員5443人，今天投開票所設在北彰的彰化市南郭國小及南彰的埔心國中兩處，每人各有3張選票，上午8點到下午4點進行投票，4點過後當場進行投開票作業，主委同額競選，全國黨代表11搶9席，縣黨代表8區應選55席，其中，4區同額競選，選情相對單純。

彰化縣黨部主委，這回罕見同額競選，過去絕大多數都是多人角逐的競逐態勢，這屆主委改選，邱建富曾與鹿港鎮長黃振彥競逐，之前，邱建富也曾和現任秀水鄉長梁禎祥，以及前立委陳進丁競逐，多次加入主委之役的戰場，最後都以些微票數落敗，這回，終於讓他如願以償，順利拿下主委寶座。

已當2任市長，即將於今年年底卸任的邱建富，今天很感謝黨員支持讓他當選主委，他說，當選後首要任務輔選彰化縣長魏明谷，打破民進黨縣長只做1任、無法連任的魔咒，年底這一役的結果，攸關2年後的總統大選，彰化縣非得繼續綠地執政不可！

邱建富表示，除了輔選拚連任的責任之外，彰化縣議會民進黨席次要爭取過半，議員、鄉鎮市民代表、村里長提名席次都還要再增加，尤其，議員提名席次，原住民選區和田中與北斗選區，會再提名適當人選，以求議會席次成長，而在代表提名人選，他會尊重鄉鎮長的意見，增加提名人數。

「當選是責任的開始！」邱建富說，他不單要拚輔選縣長連任、拚議會席次過半，彰化縣黨部有很多的事情要改革，組織和運作都要改變，目標要讓黨政合作，讓彰化縣順利更加進步。

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