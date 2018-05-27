台灣無法參與國際組織 劉世芳：不是台灣努力不夠、是中國打壓

2018-05-27 12:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣外交處境艱困。立委劉世芳今表示，台灣之所以無法在有規模的國際組織上有一席之地，不在於台灣不夠努力，而是被中國打壓。

劉世芳指出，台灣是一個自由、民主、主權獨立的國家，所以世界各國願意正視台灣的醫療人權，這回在WHA會議中，累計24個國家為台灣發聲包括日本、澳洲、美國、加拿大、歐盟國家等。

她直言國內有主張統一的人，因為台灣無法參加WHA，就拚命怪罪執政黨，當然執政黨也有檢討空間，只是檢討空間如果只有九二共識，根本就違背台灣是主權獨立國家的事實。