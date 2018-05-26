批小英罵中國是「最噁心畫面」 網友嗆王炳忠「照照鏡子」

2018-05-26 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國干涉和金援利誘下，布吉納法索前（24日）天宣布與我斷交，總統蔡英文當晚召開記者會，痛批中國蠻橫打壓我外交空間，並強調「我們不會再忍讓，會更加堅定決心，繼續走向世界。」而日前捲入中生共諜案轉被告的新黨發言人王炳忠批評這場記者會是「史上最噁心的畫面」，遭許多網友反嗆「照照鏡子吧！」

布吉納法索24日宣布與台灣斷交，蔡英文當晚在行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊及外交部長吳釗燮等人陪同下召開臨時記者會，痛批中國一連串對我國的外交打壓，顯示出中國的不安與缺乏自信，更強調中國這些作為無助於兩岸關係和提升國際形象。

「史上最噁心的畫面！」王炳忠日前在臉書po文，批評蔡英文「夥同台獨政治工作者，在中國人孫中山先生的遺像下，說『中國』打壓『我國』；台獨政治工作者要宣示一邊一國，先把我們中國人孫中山及帶領過中華民族對日抗戰的青天白日滿地紅旗請下來吧！」、「把『中華民國』還給中國人吧！」

有網友把王炳忠的po文轉貼到ptt上，引起許多人熱議，不少網友留言反嗆王炳忠，「好意思罵別人最噁心，自己照照鏡子好嗎」、「我還以為王炳忠終於承認他自己是史上最噁心的畫面...」、「點開你臉書我也嚇到了」、「還以為他照鏡子」、「最噁心？自婊？」、「最噁心的94你 嘔嘔嘔嘔嘔嘔」。