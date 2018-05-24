搶攻新竹縣5合1選舉 勞動黨、民國黨也積極布局

2018-05-24 19:48

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣年底的5合1選舉，各黨提名作業只有民進黨新竹縣黨部已搶先公布首波提名名單，國民黨計畫下週就會公告初選辦法，6月就會從選情單純的選區開始陸續公布。至於曾在縣議會搶攻得1席的勞動黨，和在新竹縣「起家」的民國黨，則都將在6月中旬過後，先後完成各自的提名作業且公告。

國民黨新竹縣黨部日前說，原訂6月1日的公告作業將提早到5月底，選情單純的選區會率先公布提名人選，預計相關公告作業在6月中過後就會啟動，最慢6月底會整個完成。

民進黨新竹縣黨部本週日改選，現任主委、縣議員吳傳地說，應該會在6月初、同額選舉的新任主委彭瑞德上任後，再公布第2波的提名人選。

勞動黨新埔鎮代陳新源說，勞動黨黨中央已經確定，這次在新竹縣會在縣議員和村里長部分總共提名3人。除了勞動黨榮譽黨主席羅美文和他都將各自在湖口、新埔被提名參選縣議員，另外，新埔鎮南平社區發展協會理事長黃成進則將被提名參選南平里里長，地方黨務會議將在6月初召開，之後呈報黨中央通過後，可望在6月中完成提名。

陳新源也說，爭取連任的關西鎮石光里里長嚴盛任、芎林鄉石潭村村長邱創桂這次雖不在提名 之列，但仍是勞動黨黨員。

民國黨方面，根據黨中央的相關規定，3月26日起到4月13日受理黨員登記後，4月底完成審查，計畫6月底要完成提名作業。

黨主席徐欣瑩說，程序之所以會這麼慢，主要是因為他們接到太多想要爭取提名，或與民國黨結盟合作的對象，他們為了跳脫藍綠政黨惡鬥，希望更多超黨派的力量可以出線，所以審慎評估，最快要到6月底才會有第1波的提名名單公布。