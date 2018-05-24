搶攻新竹縣5合1選舉 勞動黨、民國黨也積極布局

2018-05-24 19:48

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣年底的5合1選舉，各黨提名作業只有民進黨新竹縣黨部已搶先公布首波提名名單，國民黨計畫下週就會公告初選辦法，6月就會從選情單純的選區開始陸續公布。至於曾在縣議會搶攻得1席的勞動黨，和在新竹縣「起家」的民國黨，則都將在6月中旬過後，先後完成各自的提名作業且公告。

國民黨新竹縣黨部日前說，原訂6月1日的公告作業將提早到5月底，選情單純的選區會率先公布提名人選，預計相關公告作業在6月中過後就會啟動，最慢6月底會整個完成。

民進黨新竹縣黨部本週日改選，現任主委、縣議員吳傳地說，應該會在6月初、同額選舉的新任主委彭瑞德上任後，再公布第2波的提名人選。

勞動黨新埔鎮代陳新源說，勞動黨黨中央已經確定，這次在新竹縣會在縣議員和村里長部分總共提名3人。除了勞動黨榮譽黨主席羅美文和他都將各自在湖口、新埔被提名參選縣議員，另外，新埔鎮南平社區發展協會理事長黃成進則將被提名參選南平里里長，地方黨務會議將在6月初召開，之後呈報黨中央通過後，可望在6月中完成提名。

陳新源也說，爭取連任的關西鎮石光里里長嚴盛任、芎林鄉石潭村村長邱創桂這次雖不在提名 之列，但仍是勞動黨黨員。

民國黨方面，根據黨中央的相關規定，3月26日起到4月13日受理黨員登記後，4月底完成審查，計畫6月底要完成提名作業。

黨主席徐欣瑩說，程序之所以會這麼慢，主要是因為他們接到太多想要爭取提名，或與民國黨結盟合作的對象，他們為了跳脫藍綠政黨惡鬥，希望更多超黨派的力量可以出線，所以審慎評估，最快要到6月底才會有第1波的提名名單公布。

  • 勞動黨新埔鎮民代表陳新源這次將和勞動黨榮譽主席羅美文同獲提名，要為勞動黨在新竹縣議會搶攻2席。（資料照，記者黃美珠攝）

    勞動黨新埔鎮民代表陳新源這次將和勞動黨榮譽主席羅美文同獲提名，要為勞動黨在新竹縣議會搶攻2席。（資料照，記者黃美珠攝）

  • 民國黨主席徐欣瑩（左）受訪說，他們不單只是提名，也考慮超黨派合作的可能，提名名單最快要到6月底才會有首波公布。（民國黨提供）

    民國黨主席徐欣瑩（左）受訪說，他們不單只是提名，也考慮超黨派合作的可能，提名名單最快要到6月底才會有首波公布。（民國黨提供）

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