北市智慧路燈人臉辨識惹議 副市長林欽榮回應了！

為了推動智慧城市，北市府昨宣布明年要增設12600盞智慧路燈，除有照明功能，也可搭載5G基地站台、車流偵測器。（資料照）

2018-05-24 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕為了推動智慧城市，北市府昨宣布明年要增設12600盞智慧路燈，除有照明功能，也可搭載5G基地站台、車流偵測器，不過智慧路燈計畫也擬納入車牌辨識、人臉辨識等監控功能，引發熱議，副市長林欽榮對此回應：「未來市府將不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統。」

台北市副市長林欽榮昨宣布，明年將在內湖科技園區、南港會展中心、南港軟體園區、松菸文創園區為核心區域，推動1萬2600盞智慧路燈，除了照明外，也可以供應電力與網路，未來可搭載5G、NB-IOT基地台，打造物聯網，更可以開放給廠商想有其他營利模式。他更說，智慧路燈也可以結合廣告、監視器、電子柵欄，可以有效掌握交通資訊、刊登廣告，還能抓車輛違規、協尋失蹤人口等。

而智慧路燈計畫也擬納入車牌辨識、人臉辨識等監控功能，引發侵犯隱私與資安疑慮疑慮，許多網友也湧進林欽榮臉書表達質疑，林榮欽在臉書上回應：「未來市府將不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統。」

林榮欽表示，台北市智慧路燈的實證計畫之目的在於藉由智慧化的技術整合城市公共資訊並進行分析，以提昇市政與商業服務等需求，他強調：「市府建置智慧路燈計畫，將不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統，請各位朋友不必擔心。未來開放廠商提案時市府也將嚴格把關，萬萬不可侵犯民眾的個人隱私。」