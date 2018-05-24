結盟親民黨打年底選戰？柯文哲：6月會出席造勢活動

2018-05-24 11:43

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨分手後，柯年底選戰打法備受關注，昨傳出親民黨北市議員黃珊珊、林國成，將結合無黨籍北市議員陳政忠、李慶元，組成「台北監督連線」，預定6月舉辦記者會，屆時親民黨主席宋楚瑜可能現身，柯也會站台，重現「柯宋合體」。對此，柯今受訪被此事，主動提及自己知道會有造勢活動，也會出席，更強調與宋楚瑜關係本來就好，「一、兩個月就會跟老宋講話」。

台北市長柯文哲今天上午出席松山健康公宅老服、日照、托嬰中心開幕記者會，記者問到，民進黨議員跟你保持距離，但親民黨就跟你互動滿好的，接下來也會啟動合作模式？柯說，朋友要多，敵人要少，知道親民黨最近也有聯合造勢活動。記者追問，那是否會前往和親民黨主席宋楚瑜同台？柯說，會去啦，「其實我一、兩個月就會跟老宋講話，本來關係就很好」。

至於宋是否會出席嗎？柯說，會吧。記者追問，那會和無黨籍的北市議員陳政忠、李慶元結盟嗎？柯說，不要說結盟啦，反正就是那句話「朋友要多，敵人要少」。

但有記者問，李慶元最近召開記者會指控6天拆除的忠孝橋工程，有圖利廠商嫌疑。柯說，昨有詳細問過工務局，這個要解釋清楚，是流標3次，到了第4次就說，既然大家都不願意標，不如就提出你們認為可以達到同樣效果的方式，來解決問題，這樣才有人來投，這表示原來的方式，是沒有人要來做。