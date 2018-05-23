劉政鴻若參選苗栗縣長…徐定禎：我仍是最適當人選

台灣客家聯盟協會創會理事長楊長鎮、現任理事長陳明真、行政院中辦副執行長吳宜臻以及台灣客家聯盟協會各分會會長，苗栗縣議員羅貴星、陳春暖、陳光軒等，都齊聚銅鑼天后宮，為徐定禎（左二）站台。（記者彭健禮攝）

2018-05-23 15:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕宣布參選下屆苗栗縣長的無黨籍頭份市長徐定禎，今天在銅鑼鄉天后宮舉辦「一定真心」宣誓行動，效法客家抗日義士吳湯興、徐驤，早年在此誓師出征的精神。對於前縣長劉政鴻不排除參選的局勢變化；徐說，那是國民黨的家務事，他仍會照著自己的腳步走，並自認是下屆縣長「最適當的人選」。

徐定禎說，那是國民黨的家務事，得國民黨自行處理，他不便評論。不過，他認為，劉政鴻還是具有一定的實力，不少現任縣議員、鄉鎮市長，都是劉的子弟兵，若劉真的參選，對選情產生的變化，他也難以評估。

徐定禎說，不少地方人士評估，若劉政鴻真的參選，對他的選情有利；但他認為「不盡然」，畢竟苗栗縣的盤面不同於其他縣市，縣長徐耀昌具有現任優勢，劉政鴻也具有一定實力，相較起來，他還是算「最苦戰的」。

徐定禎說，民進黨禮讓無黨籍的他參選下屆縣長，除了綠營，他也持續積極整合更多的地方政治工作者，包括藍營劉派、黃派，甚至無黨人士，希望一起為這塊土地做更大的貢獻。

徐定禎並強調，民進黨中央也允諾全力相挺，所以他也有信心當選後，替地方爭取更多經費、建設、福利，自認是下屆縣長「最適當的人選」。

徐定禎的宣誓行動，包括台灣客家聯盟協會創會理事長楊長鎮、現任理事長陳明真、行政院中辦副執行長吳宜臻以及台灣客家聯盟協會各分會會長，苗栗縣議員羅貴星、陳春暖、陳光軒等，都齊聚為他站台。