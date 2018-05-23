海委會主委：太平島是島 沖之鳥是礁 立委讚有guts

2018-05-23 12:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕海洋委員會主委黃煌煇今赴立法院內政委員會報告業務概況並備詢，親民黨立委陳怡潔、國民黨立委黃昭順詢及沖之鳥及太平島是「島」還是「礁」？對此，黃煌煇回應「沖之鳥是礁，太平島是島」，因為經濟海域重疊，雙方都能進入，理論上台灣漁民可去捕魚，但雙方要協商。

親民黨立委陳怡潔質詢時表示，海委會主掌海洋事務，對於一些基本問題必須表態，太平島和沖之鳥到底是島還是礁，她會問這個問題是因為這涉及台灣漁民權利和國家主權問題。

對此，黃煌煇說，他認為太平島是島，我們看法跟國外人看法，因為他怕我們擁有主權，所以他們解釋為礁。

陳怡潔對黃煌煇的回應則表示，「主委你很有guts，很有肩膀，但是希望以後不要換位子就換腦袋」

黃煌煇則笑說，「不會不會，年紀大了不會換了啦。」

對於陳怡潔詢問，海巡署被降為三級機關後，到底可否捍衛漁民權益？兼任海巡署長的海委會政務副主委李仲威回應，護漁強度從未減弱，所有護漁行動是根據漁船分佈狀況來調整，這兩年內護漁工作還要更積極。人員裝備都沒有減少，反而在增加。

國民黨立委黃昭順問到，太平島和沖之鳥認定影響到台灣經濟海域認定，漁民是否可進入200浬經濟海域捕魚？

對此，黃煌煇答詢表示，「沖之鳥是礁，太平島是島」，因為經濟海域重疊，雙方都能進入，理論上台灣漁民可去捕魚，但兩國要協商。太平島的人道救援中心要加緊腳步進行，這對提升國際形象相當重要。黃昭順則滿意說，「主委我給你拍拍手，主委比較有guts」

李仲威表示，太平島向來都是固有的島，沖之鳥則是爭議海域，台灣和國際及日本的認知不同，但沖之鳥海域周邊200浬海域每天都有巡船，「我們都有船在那裡」，若台灣漁民有需要，只要在海上用無線電通報就會提供必要協助。李仲威也說，他就任後，沒有發生過日本公務船扣押台灣漁船並且要求保證金的事件。