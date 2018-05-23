立委質疑人力未到位？海委會：開始公開徵選第二批

2018-05-23 11:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統、行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊4月28日出席行政院海洋委員會揭牌典禮。親民黨立委陳怡潔質疑，府院三巨頭風光剪綵，看起來很重視海委會，但是這個背後，海委會編制員額147人，現在只有55人，編現率不到4成，人力感覺沒有到位，是否只是為了為三巨頭造勢、欺騙高雄民眾？對此，海洋委員會主委黃煌煇回應第一批人員進駐後，第二批會公開徵選，本週一已經開始甄選運作，目前海保署已經公開上網徵選。

海洋委員會4月28日掛牌運作，蔡英文總統、行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊「三巨頭」同台，出席揭牌儀式。

海委會主委黃煌煇今天首度到立法院進行業務報告。針對海洋委員會海巡署日前在南沙太平島實施「南援三號」人道救援演練，黃煌煇表示，將太平島打造為救援中心是很好的觀念，但相較菲律賓或越南等周邊國家防護健全，太平島面積很小，只是象徵意義，顯示台灣也有軍事能力，重點不在與人打仗，而是在協助國際救援。

黃煌煇報告指出，海委會為我國總體海洋政策規劃及推動的常設機關，下設海巡署及海洋保育署2個三級機關，分別負責海岸巡防及海洋保育業務，同時成立籌備處負責籌設國家海洋研究院相關事宜，未來國家海洋研究院成立後，將支援海委會規劃及執行各海洋相關事務。

陳怡潔質詢時表示，海委會轄下單位除了目前海巡署有編足8成人力之外，國家海洋研究所籌備處編現率卻只有18.2％，海保署也只有14.6％。

對此，海洋委員會主委黃煌煇回應，當時的任用資格，大部份都是規劃在農林行政，所以在調人的時候受限制。現在第一批人員進駐後之後，第二批會公開徵選，本週一已經開始甄選運作，目前海保署已經公開上網徵選。