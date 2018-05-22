參與WHA受阻 蔡英文：中國應停止這種損人不利己作為

蔡英文總統今天指出，台灣沒辦法參與世界衛生大會當然是因為中國的政治干擾，呼籲北京當局應該「立刻停止這種損人不利己的作為」。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-05-22 20:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見「北美台灣同鄉會回國訪問團」時表示，北京當局用政治手段讓台灣無法參與「世界衛生大會」（WHA），不僅無助兩岸關係，對全球防疫體系也是種傷害。

總統認為，台灣沒辦法參與大會，當然是因為對岸的政治干擾。北京當局用政治手段，把台灣排除在全球防疫網之外，不僅無助於兩岸關係，對於全球防疫體系也是一種傷害。

蔡英文提及，這陣子以來，「中國大陸方面不僅打壓台灣的國際參與，還經常以強迫改名的方式干擾各國民間公司，要求更改台灣的名稱」。她要再次強調，這種徒增反感的魯莽行為，不僅對改善兩岸關係毫無幫助，對於中國的國際形象也毫無助益。

蔡總統嚴正地要求「中國大陸應立刻停止這種損人不利己的作為」，她也再一次表達政府的立場，「參與國際、走向世界」是台灣的主流民意，「我們對兩岸關係的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」！

總統表示，「北美台灣同鄉會回國訪問團」成員都是台灣在美國社群裡的重要領袖。透過各地的同鄉會，大家把「台美人」的感情凝聚起來，並把「台灣」這二個字宣傳出去。她指出，台灣的國際處境非常辛苦，所以拚外交不只政府要努力，也需要跟民間攜手合作，「台美人」就是帶領台灣走向國際的重要力量。

蔡英文指出，去年美國「全球入境計畫」納入台灣；今年在美國國會的支持下，川普總統更簽署了《台灣旅行法》，能夠走到這一步，她要感謝所有台美鄉親的努力。

她說，最近很多鄉親在全美各地舉辦記者會、寫信給國會議員及官員，甚至親自前往日內瓦，讓美國各界以及國際社會，重視台灣參與WHA的必要性，在各國接續聲援台灣之後，上週有172位美國聯邦眾議員及13位聯邦參議員致函給世界衛生組織（WHO），強調應該讓台灣無條件參與世界衛生大會（WHA）。

蔡英文說，現在衛福部長陳時中正率領台灣的世衛行動團在日內瓦爭取所有可能的對話機會，讓全世界聽見台灣的聲音，並且看到台灣醫衛的專業能量。

蔡英文強調：「外交工作沒有失敗主義的空間，壯大台灣更是我們一定要走的路。」